شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون في ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم على احتضان ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي في ليبيريا لمباراة منتخب مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

كشف الاتحاد السيراليونى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى يوم 29 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026 بمدينة بانسيفيل بدولة ليبيريا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.

ونشر الاتحاد السيراليونى على الصفحة الرسمية على موقع "إكس" أن منتخب السيراليون سوف يواجه إثيوبيا يوم 15 نوفمبر بملعب محمد الخامس بالمغرب، ثم يواجه المنتخب المصرى يوم 19 نوفمبر فى ليبيريا.

ونستعرض 5 معلومات عن ملعب المباراة كالتالي:

ملعب صامويل كانيون دو الرياضي هو ملعب متعدد الاستخدام وغالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم والرجبي

يقع الاستاد في مينة مونروفيا عاصمة ليبيريا

تم بناء الملعب في سنة 1986

يسع الملعب لـ 35 ألف متفرج بحد أقصى

يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب ليبيريا مبارياته الدولية