منتخب الشباب يتدرب على فترتين.. وميكالى يزور الفريق "صور"

وحرص البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على حضور مران منتخب الشباب المسائي وكان في استقباله الجهاز الفني بقيادة وائل رياض.

ووجه ميكالي كلمة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز الشديد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه يعلم أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الامكانات الفنية العالية.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا، في حراسة المرمى: عمر كمال، علي طارق، يوسف حمادة، أحمد وهبة، حمزة خالد، محمد عبد الفتاح، وخط الدفاع: طارف فوزي، محمد عبد المنعم، يحيى مصطفى، محمود لبيب، عبد الله فؤاد، حسام عوض، هشام محمد، يوسف أشرف، مروان عصام، عبدالله حسن، محمد سامي، أحمد ناصر، يوسف جمال، إبراهيم عادل، محمود سمير، عبد الرحمن محمد ربيعة.

وفي خط الوسط: كريم الحسيني، عمر عبد العظيم، أحمد وحيد، محمد عاطف، عبد الرحمن صلاح، أدم وجيه، يوسف وائل، محمد عمرو، يوسف محمد، محمد رأفت، فارس خالد، محمد عماد، إسلام تامر، يوسف عبد الله، وخط الهجوم: يوسف النجار، سليم سليمان، بشار أشرف، أدهم بن شرقي، أنس وائل، محمد عبد الله، عمر أسامة، فارس عكاشة، فتحي فياض، عاطف الحكيم، إسلام فؤاد، محمد رأفت، أحمد جبل، أحمد خالد.