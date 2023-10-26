شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتدرب على فترتين.. وميكالى يزور الفريق "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مرانه اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة على فترتين، الأولى أقيمت في العاشرة صباحا بمشاركة 25 لاعبًا، والثانية في السادسة مساء بمشاركة 25 لاعبا آخرين.
وحرص البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على حضور مران منتخب الشباب المسائي وكان في استقباله الجهاز الفني بقيادة وائل رياض.
ووجه ميكالي كلمة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز الشديد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مشيرا إلى أنه يعلم أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الامكانات الفنية العالية.
وفي خط الوسط: كريم الحسيني، عمر عبد العظيم، أحمد وحيد، محمد عاطف، عبد الرحمن صلاح، أدم وجيه، يوسف وائل، محمد عمرو، يوسف محمد، محمد رأفت، فارس خالد، محمد عماد، إسلام تامر، يوسف عبد الله، وخط الهجوم: يوسف النجار، سليم سليمان، بشار أشرف، أدهم بن شرقي، أنس وائل، محمد عبد الله، عمر أسامة، فارس عكاشة، فتحي فياض، عاطف الحكيم، إسلام فؤاد، محمد رأفت، أحمد جبل، أحمد خالد.
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