شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الثانية من بطولة دورى المرتبط لكرة السلة عن فوز كل من الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد السكندرى وسموحة والاتصالات وسبورتنج وطلائع الجيش.

فاز الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 39/61، وتغلب الزمالك على هليوبوليس 47/75، وفاز الاتحاد السكندرى على القناة 48/75، وفاز سموحة على الطيران 36/76.

كما فاز المصرية للاتصالات على إيسترن كومباني بنتيجة 73/74، بينما تغلب سبورتنج على الشمس 50/52، وطلائع الجيش على الأولمبى 63/46، وفوز الجزيرة على الزهور 38/75.

وتوج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين في ممكلة البحرين.

من ناحية أخرى، تلقى فريق كرة سلة الزمالك دعوة من نظيره الإماراتى للمشاركة فى بطولة دبى الدولية لكرة السلة فى الفترة من 19 إلى 28 يناير المقبل، وأبدى مسئولو الزمالك موافقة مبدئية على أن يتم حسم الموقف النهائى خلال الأسبوع المقبل.