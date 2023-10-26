شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 26 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023 فى مقدمتها، منتخب مصر يحافظ على المركز 35 عالمياً بعد تصنيف الفيفا.

منتخب مصر يحافظ على المركز 35 عالمياً بعد تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال ، حيث استمر منتخب مصر في المركز الـ 35 عالمياً دون تغيير ويستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي

أعلن النادي الأهلي تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم ، حيث أكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن النادي تلقى خطابا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، يُفيد بإقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر الأحد بمدينة بريتوريا على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم باستاد القاهرة الدولي.

قائمة الأهلى المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بالدوري الأفريقي

شهدت قائمة النادي الأهلي لرحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز الأحد المقبل في بطولة الدوري الأفريقي تواجد أكرم توفيق الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخراً عقب تعافيه من الإصابة الطويلة التي تعرض لها قبل أكثر من 8 اشهر في الرباط الصليبي، كما تواجد كريم نيدفيد بعد تعافيه من الإصابة.

تعرف على تطورات تأهيل عمرو السولية وكريم فؤاد فى الأهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبي الفريق، يخوضان المرحلة ‏الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

المصرى يتسلّم "كارنيهات" أحمد عيد وأيمن منصور بعد تنازل الزمالك عن الشكوى

تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، كارنيهات ثنائي الفريق، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت، بشكل ودي.

أحمد فتوح يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 4 سنوات

رحّب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، علي أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير.

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي.. عودة محمد عواد