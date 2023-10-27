الامارات | خورفكان يحافظ على صدارة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على ضيفه دبا الحصن 4-2، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة لدوري كرة قدم الصالات، وسجل لخورفكان عبدالله الحوسني ومحمد معاذ (هدفين لكل لاعب)، بينما سجل لدبا الحصن طاهر بوزير، ووليد السلامي، وبذلك حافظ خورفكان على الصدارة برصيد 10 نقاط، وتراجع دبا الحصن للمركز الرابع بخمس نقاط.

كما فاز البطائح في ملعبه على مليحة 7-2، ليصعد البطائح إلى الوصافة برصيد سبع نقاط، بينما مليحة في المركز الأخير بنقطة واحدة، حيث سجل أهداف الفائز عبدالله الفلاسي (هاتريك)، وأحمد السويدي، وراشد عبيد وخالد صالح ولاعب مليحة أحمد البلوشي في مرماه، وسجل هدفي مليحة حميد خاطر وخالد محمد.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الحمرية مع كلباء دون أهداف، ليصبح رصيد كلباء الخامس أربع نقاط، والحمرية الثالث خمس نقاط.