الامارات | «فضية وبرونزية» للكعبي والعرياني في «البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر لاعبا منتخبي ألعاب القوى والرماية محمد الكعبي وعبدالله سلطان العرياني، أمس، بميداليتين جديدتين (فضية وبرونزية) في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة حالياً في هانغتشو بالصين.

وارتفع رصيد بعثة الإمارات في الدورة إلى ثماني ميداليات ملونة (ذهبيتين وثلاث فضيات وثلاث برونزيات)، من بينها خمس ميداليات في ألعاب القوى (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)، وثلاث ميداليات في الرماية (فضية وبرونزيتان).

وأحرز الكعبي، الفضية في مسابقة دفع الجلة فئة (F36)، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، بعدما حل ثانياً بمسافة 12.99 متراً، فيما جاء الكازاخستاني داستان موكاشبيكوف، أولاً بمسافة 15.74 متراً، وحل مواطنه إيفان زالزنياك ثالثاً بـ12.39 متراً. ونجح العرياني في الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، لفئة (SH1)، بعدما حل ثالثاً في المسابقة التي أقيمت على صالة مركز فواينغ الرياضي، محققاً 226.6 نقطة، فيما فاز الهندي سيدهارتا بابو بالمركز الأول برصيد 247.7 نقطة، ونال الذهبية، وحل الصيني شاو دونغ ثانياً بـ247.5 نقطة وحصل على الفضية.

كما حقق عبيد الدهماني لاعب منتخب الإمارات للرماية إنجازاً جديداً بتأهله المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعدما حقق رقم التأهل المطلوب من خلال مسابقة البندقية 10 أمتار وقوفاً، فئة (SH1).

من جهته، عبر محمد الكعبي عن سعادته بالميدالية، والحفاظ على الإنجاز نفسه الذي حققه في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية في جاكرتا 2018.

وقال: «المنافسة كانت في غاية القوة، وحاولت أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق الأفضل، وهو ما أثمر الفوز بالميدالية الفضية، وأشكر الجميع على ثقتهم، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن أسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الخارجية».

من جانبه، أكد العرياني أن المنافسة في مسابقات الرماية ارتفعت بشكل كبير على صعيد القارة الآسيوية التي باتت تشهد ظهوراً قوياً للاعبين جدد على الساحة.

وقال: «نجحنا كمنتخب الرماية في حصد الميدالية الثالثة، وهو ما يعبر عن طموحنا في المنافسة على ألقاب الدورة، ونتطلع لتحقيق الأفضل خصوصاً في مسابقة (R7) الثلاثة أوضاع، التي نعد أكثر تخصصاً فيها أنا وزميلاي عبدالله سيف العرياني وعبيد الدهماني، ونرجو أن يكون التوفيق حليفنا».

وعلى صعيد باقي نتائج منافسات أمس، في ألعاب القوى، حل أحمد الحوسني رابعاً في مجموعته بتصفيات رمي الرمح لفئة (F33)، وجاء زميله أحمد المازمي رابعاً أيضاً في المجموعة الثانية للمسابقة نفسها والفئة. وفي دفع الجلة للسيدات فئة (F33) حلت عائشة الخالدي خامسة، وجاء عباد علي ثامناً في رمي القرص لفئة (F37).

وفي رفعات القوة، حلت هيفاء النقبي في المركز السادس في مسابقة وزن 67 كيلوغراماً، التي استطاعت فيه الصينية يوجياو تان الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعدما رفعت وزن 141 كيلوغراماً، وحققت رقماً عالمياً جديداً، فيما حقق عادل شانبيه المركز الخامس في مسابقة وزن 88 كيلوغراماً.

وفي الدراجات، حل أحمد البدواوي ثامناً في سباق «ضد الساعة» لمسافة 18.5 كيلومتراً، فئة (C5)، فيما جاء عبدالله البلوشي في المركز الـ11، وسلامة الخاطري ثالثة في فئة (C4)، حيث يتوج الأول والثاني فقط، واحتل إياد أحبابي وسعيد الظاهري المركزين السابع والثامن على الترتيب في سباق مسافة 13.7 كيلومتراً لفئتي (H3 وH4).