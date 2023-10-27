الامارات | ميدفيديف وسابالينكا يظهران في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، أرينا سابالينكا، والمصنف الثالث عالمياً للرجال، دانييل ميدفيديف، للانضمام إلى 16 من أبرز نجوم التنس العالميين المشاركين في الموسم الثاني من دوري التنس العالمي الذي يقام في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي من 21 إلى 24 ديسمبر المقبل.

وتضم تشكيلة اللاعبين الرجال إلى جانب ميدفيديف كلاً من ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وآندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً الذي وصل إلى ربع نهائي بطولة غراند سلام في عام 2023. فيما أكد منظمو البطولة مشاركة إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً وبطلة غراند سلام أربع مرات، ويلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً وبطلة ويمبلدون لعام 2022، إلى جانب سابالينكا، في تشكيلة السيدات للنسخة الثانية من «العرض الأقوى في الملعب».

وتأتي مشاركة سابالينكا بعد تحقيقها عاماً حافلاً بالإنجازات مع فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير من العام الجاري، ووصولها إلى نصف النهائي في كل من بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، إضافة إلى وصولها إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة. كما تتطلع البيلاروسية إلى إنهاء عام 2023 بمنافسات قوية خلال الموسم الثاني من دوري التنس العالمي، والدفاع عن لقبها في ملبورن بداية العام المقبل.

وقالت اللجنة المنظمة في تصريح صحافي إنه سيتم الإعلان عن بقية اللاعبين واللاعبات المشاركين خلال الأسابيع المقبلة، إذ سيخوض اللاعبون مواجهات ضمن أربع فرق، بحيث تُقام مباراتان كل يوم، من اليوم الأول إلى اليوم الثالث، تضم مواجهات الفردي والزوجي للرجال والسيدات والزوجي المختلط، في حين يشهد اليوم الرابع منافسات حماسية، تجمع الفريقين المتصدرين للبطولة لحصد فرصة الفوز بالموسم الثاني لدوري التنس العالمي في اليوم الأخير في 24 ديسمبر.