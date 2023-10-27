الامارات | عودة الحوسني بعد غياب طويل ترفع معنويات عجمان   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل عجمان الخروج بشباك نظيفة أمام البطائح عصر اليوم، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مع عودة حارسه الأساسي علي الحوسني الذي غاب منذ بداية الموسم بداعي الإصابة، ما عرّض الفريق لاستقبال 19 هدفاً خلال مبارياته الخمس الماضية، ليصبح «البرتقالي» أضعف دفاع في المسابقة.

ولم يخرج عجمان في أي من مبارياته، سواء في الدوري أو الكأس بشباك نظيفة. وعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا خلال توقف الدوري، على تجهيز المصابين ومن بينهم الحارس علي الحوسني الذي أظهر حماساً شديداً خلال عودته للتدريبات، وبات جاهزاً للدفاع عن مرمى الفريق، كما عمل المدرب على علاج المشكلات الدفاعية التي ظهرت في بداية الموسم.

وشدد إيسايلا على أن مشكلات عجمان لم تكن مقتصرة فقط على الخط الخلفي أو حراسة المرمى، وإنما مشكلة فريق بكامله، حيث لم يؤد اللاعبون أدوارهم الدفاعية بنفس الشكل الهجومي. وقال الحوسني في تصريحات صحافية: «استفدنا بصورة جيدة من توقف الدوري، وكانت فرصة للمدرب للتعرف على اللاعبين ونقل أفكاره وأسلوب لعبه، كما أن هناك روحاً جديدة ظهرت بين اللاعبين سيكون لها أثرها في مباراة البطائح».

وأضاف: «لو استعرضنا سبب اهتزاز نتائج عجمان في المباريات السابقة، سنجد أن هناك ظروفاً كانت خارجة عن إرادة الجميع، وفي مقدمتها الإصابات التي أثّرت في التشكيلة الأساسية والاحتياطية بشكل واضح، لكن مع قدوم إيسايلا هناك الكثير من الأمور تحسنت داخل الفريق، وسيكون من المهم أن نحقق الفوز على البطائح لتكون نقطة ننطلق منها إلى مكان جيد في المسابقة».