بالأحضان.. هشام نصر وهاني العتال في جلسة داخل نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، منافسه في السباق الانتخابى هاني العتال في انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من الأعضاء في لافتة تعكس مدي علاقة الود والمحبة داخل نادي الزمالك، وحرص حسام المندوه الحسيني أمين الصندوق على حضور الجلسة وتوجه لتحية العتال والثناء على ما يقدمه للنادي وذلك قبل أن يغادر الجلسة.

يحل فريق نادي الزمالك ، ضيفًا على نظيره إنبي في تمام السابعة من مساء غد الجمعة ، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، لحساب الجولة الخامسة من الدوري.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

كان أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ، قد قائمة لاعبيه في مواجهة إنبي ، مساء اليوم الخميس .

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي ..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري.