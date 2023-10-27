مرموش يقود آينتراخت للفوز على هلسنكي 6-0 في دوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - قاد النجم المصري الدولي عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الانتصار بستة أهداف دون مقابل على حساب نظيره فريق هلسنكي، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد دويتشه بانك بارك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يقود آينتراخت للفوز على هلسنكي بدوري المؤتمر الأوروبي

سجل عمر مرموش هدف رائع في الدقيقة 30 من الشوط الأول بعد إصرار ومحاولة للتسديد للمرة الثالثة في نفس الهجمة، ليشارك في حفلة تهديفيه كبيرة بفوز فريقه الثاني في مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

عمر مرموش يسجل للمباراة الثالثة على التوالي مع فرانكفورت في دوري المؤتمر الأوروبي، وهو من الاعمدة الأساسية في الفريق، شارك اليوم لمدة 56 دقيقة فقط قبل أن يخرج وينزل بدلًا منه اللاعب جيسيك نجانكام.

سجل أهداف آينتراخت فرانكفورت الالماني في شباك هلسنكي كل من إيريك جونيور دينا في الدقيقة 12 عن طريق ضربة جزاء، وأضاف روبن كوخ الهدف الثاني في الدقيقة 27 من نفس الشوط قبل ان يسجل عمر مرموش الهدف الثالث قي الدقيقة 30، وتمكن اللاعب توتا من تسجيل الهدف الرابع في ختام الشوط الاول عند الدقيقة 48.

وفي الشوط الثاني سجل إلياس السخيري الهدف الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يختتم اللاعب إيريك جونيور دينا بالهدف السادس والثاني الشخصي له في اللقاء عند الدقيقة 89 من عمر اللقاء.