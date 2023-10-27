ليفربول يتقدم بثلاثية على تولوز بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم ليفربول على نظيره تولوز الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال الشوط الأول من المباراة القائمة بينهما ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف ليفربول بتوقيع كل من ديوجو جوتا وواتارو إيندو وداروين نونيز بينما جاء هدف تولوز عن طريق تيس دالينغا.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تولوز

حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – جوميز – تشامبرز.

في خط الوسط: إندو – جونز – جرافينبرج.

في خط الهجوم: إيليوت – داروين نونيز – ديوجو جوتا.

قدم ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب بداية مثالية في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، حيث حقق انتصارين وتصدر المجموعة الخامسة، يليه تولوز برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز وتعادل.

ويسعى محمد صلاح نجم وهداف ليفربول لتحسين سجله ضد أندية فرنسا، وذلك حين يقود كتيبة الريدز امام تولوز، حيث يعاني من ندرة الأهداف ضد الأندية الفرنسية، فلم يحرز ضدها إلا هدف واحد في 4 مباريات، خاضها بكافة المسابقات والبطولات، وهذا الهدف احرزه في شباك أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017، وكان يلعب صلاح وقتها لفريق روما الإيطالي.