مرموش يتألق ويسجل للمرة الثالثة على التوالي بالمؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم عمر مرموش المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، مستوى جيدة في الموسم الحالي وتحديدًا على المستوى القاري بعد معانقة الشباك للمرة الثالثة خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كانت أول أهداف مرموش في دوري المؤتمر الأوروبي بالنسخة الحالية أمام فريق أبردين الاسكتلندي من ركلة جزاء، ثم سجل هدف فريقه الوحيد في خسارته أمام باوك، قبل أن يواصل التألق ويسجل ثالث أهدافه في سداسية هلسنكي الفنلندي.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري المؤتمر الأوروبي برصيد 6 نقاط خلف باوك الذي يحمل العلامة الكاملة من 3 انتصارات.

يتجدد اللقاء بين فرانكفورت وهلسنكي في الجولة الرابعة من البطولة القارية في التاسع من الشهر المقبل في فنلندا.

يستأنف فرانكفورت منافسات الدوري الألماني، يوم الأحد المقبل، بمواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند، لحساب منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

يحتل فريق عمر مرموش المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بينما يسبقه بوروسيا دورتموند في المركز الرابع وفي جعبته 20 نقطة.