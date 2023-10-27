سجل المواجهات الهلال والأهلي قبل الكلاسيكو السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة السعودية، مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الهلال والأهلي، مساء الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.

ويبحث الهلال في الكلاسيكو عن توسيع فارق الصدارة والانفراد بقمة جدول ترتيب الدوري السعودي مستغلا تعثر الاتحاد والتعاون، بينما يتطلع الأهلي للاقتراب من الهلال ومزاحمته.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الأهلي رابعا بفارق 4 نقاط.

سجل المواجهات المباشرة..

تشير المواجهات المباشرة منذ تطبيق نظام الاحتراف في السعودية إلى تفوق واضح لصالح الهلال بواقع 21 انتصارا بمختلف المسابقات الرسمية مقابل 11 فقط لصالح الأهلي في حين كتب التعادل نتيجة 9 مواجهات وتعد النتيجة الأكبر بينهما لصالح الهلال عندما فاز على الأهلي بخماسية مقابل هدف في موسم 2021.