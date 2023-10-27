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المصري يستبعد إلياس الجلاصي من مواجهة بيراميدز

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق المصري، استبعاد لاعب الوسط التونسي، إلياس الجلاصي من قائمة لقاء بيراميدز المقرر له غدا الجمعة في الرابعة عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

وجاء استبعاد الجلاصي من المباراة بسبب معاناته من إصابة بالعضلة الضامة، حيث لم يخض التدريبات مع الفريق منذ يومين، ويقوم بالتأهيل والعلاج فقط.

ومن المتوقع أن يعود إلياس الجلاصي إلى صفوف المصري بداية من مباراة البنك الأهلي.

المصري وبيراميدز

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب برصيد 10 نقاط ويليه المصري في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بالتساوي مع فيوتشر.

ويبحث المصري بقيادة علي ماهر عن مواصلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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