روما يتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي بعد فوزه على سلافيا براغ

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق روما الإيطالي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على سلافيا براغ التشيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي.

ثنائية روما جاءت بتوقيع إيدواردو بوفي وروميلو لوكاكو.

يتصدر روما ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات.

تشكيل روما لمواجهة سلافا براج التشيكي:

جاء ستيفان الشعراوي على رأس تشكيل نادي روما أمام سلافا براج ومعه الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو، ويضم التشكيل كلًّا من:-

في حراسة المرمى سفيلار، في خط الدفاع: كريستانتني ونديكا ويورنتي وكيليك وحسام عوار ومانسيني وبوف وزالويسكي وروميلو لوكاكو وستيفان الشعراوي.

يستأنف فريق روما منافسات الدوري الايطالي، يوم الأحد المقبل بمواحهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفًا على إنتر ميلان.

الاتحاد الإيطالي يعاقب مورينيو قبل موقعة روما وإنتر ميلان:

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقوبة إدارية على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل الموقعة المرتقبة بين روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

أكد القاضي الرياضي أنه سيتم إيقاف مورينيو لمباراة واحدة، مما يعني أنه سيغيب عن المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي ضد ناديه السابق إنتر ميلان.

تعرَّض مورينيو للإيقاف لمباراة واحدة بعد طرده في الدقائق الأخيرة من فوز روما مونزا يوم الأحد الماضي، إذْ احتفل بهدف ستيفان الشعراوي المتأخر من خلال السخرية من رافائيل بالادينو ولاعبيه وهم يقلدون لفتة "البكاء".

غرم الاتحاد الإيطال، نادي روما 10 آلاف يورو بسبب "المسئولية الموضوعية" لأن لاعبي الكرة كانوا بطيئين في إعادة الكرة للاعبين على أرض الملعب بعد هدف الشعراوي.