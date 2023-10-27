الزمالك يبحث عن الانتصار الأول على إنبي منذ 730 يومًا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز، ويواجه فيق إنبي حيث يجد الفارس الأبيض صعوبة في تحقيق الانتصار، مما يدفعه لتقديم مستوى مضاعف لخطف الثلاثة نقاط.

الزمالك يواجه صعوبة أمام إنبي

يمتلك نادي إنبي أفضلية على الفارس الأبيض في المواجهات الأربعة الاخيره بمختلف المسابقات المحلية والثلاثة الأخيره على التوالي من مسابقة الدوري، ونجح الفريق البترولي في تحقيق الفوز مرتين على الزمالك أولها 2-0 في عام 2022 والانتصار الثاني في شهر مارس الماضي بالجولة 21 من مسابقة الدوري للموسم الماضي وانتهت 2-0 للفريق البترولي.

تخلل المواجهتين تعادل بهدف لكل فريق كان ضمن حسابات الجولة الرابعة من الموسم الماضي، ويعود أخر انتصار للزمالك على إنبي لتاريخ 26 أكتوبر من عام 2021 أي أكثر من عامين بالتمام والكمال ومنذ 731 يوم لم يحقق الفارس الأبيض الفوز على إنبي

الفوز الأخير لـ الزمالك على حساب إنبي كان الانتصار الرابع على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية لـ الفارس الأبيض على الفريق البترولي بعد 11 انتصار متتالي حققه الأبيض على منافسه خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010.

مباراة الزمالك وإنبي اليوم تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023 - 2024.