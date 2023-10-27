الوداد المغربي يضرب أنييمبا النيجيري بثلاثية في دوري السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح الوداد المغربي نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس"، ضمن منافسات إياب دور الثمانية من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

جاءت أهداف الوداد بتوقبع كل من أيوب العملود، جمال حركاس، ويحيي عطية الله.

وكان الوداد قد فاز على أنييمبا بهدف في نيجيريا بلقاء الذهاب ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين.

بهذه النتيجة يتقابل الوداد مع الترجي في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي: المطيع - أبو الفتح - حركاس - العملود - عطية الله - جبران - الدراوي - أحناش - لحتيمي - بوسفيان – البحري.

وتقام النسخة الأولى من البطولة المستحدثة في القارة الأفريقية، بمشاركة 8 فرق من بينها أيضا الأهلي المصري والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023