محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا في البطولات القارية

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفًا في فوز فريقه على تولوز بالدوري الأوروبي، ليحقق إنجازًا تاريخيًا مساء الخميس، ويتخطى الأسطورة الفرنسية تيري هنري.

صلاح يحقق إنجاز تاريخي

حقق ليفربول الفوز بخمسة أهداف على تولوز، وسجل محمد صلاح هدف رائع للغاية في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية بقميص فريق إنجليزي متخطيًا تييري هنري أسطورة أرسنال.

بهدف صلاح في تولوز يكون قد وصل إلى 43 هدفا بجميع المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول، متخطيًا هنري الذي سجل 42 هدفا حتى اعتزاله.

رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط محتلًا المركز الاول في جدول ترتيب اندية المجموعة السادسة بفارق 5 نقاط عن سانت خيلويزي صاحب المركز الثاني.