أزمة في النصر تهدد رقم قياسي لـ كاسترو "تقرير"

ياسر رشاد - القاهرة - يمر الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر بأزمة قوية خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات المحلية والقارية، والتي قد تؤدي في النهاية إلى إيقاف الرقم القياسي الذي يسعى له المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب العالمي، وتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية.

أزمة في النصر تهدد رقم قياسي لـ كاسترو

يعاني فريق النصر من هبوط كبير في الجانب الدفاعي الذي استقبل 18 هدف في 14 مباراة لعبها في الموسم الحالي ببطولة الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

ستشهد الساعات المقبلة اجتماعًا داخل العالمي لبحث أسباب الهبوط الكبير في حط الدفاع، واستقبال 6 أهداف في أخر 3 مباريات، وقد يسفر عنه التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع خلال الميركاتو الشتوي المقبل خاصة وان عبدالإلة العمري قد يرحل في أي وقت عن صفوف الأصفر.

ينجح نادي النصر في الفترة الاخير في قلب النتيجة لصالحه وتحقيق الانتصار في أكثر من مرة، وهو الأمر الذي تكرر كثيرًا في الموسم الحالي بالتحديد، والذي يزعج الجهاز الإداري، حيث يرى أن الفريق قد يعجز في التعويض بواحدة من المواجهات التي يتاخر فيها إذا استمر على هذا الشكل، وبالتالي يخسر اللقاء.

خسر النصر في مواجهتين وتعادل في لقاء وحيد بجانب مواجهتين تأخر فيها بالنتيجة خلال مواجهات الدوري ونجح في التعويض وخطف الانتصار، مما يضع الرقم القياسي الذي يسعى له كاسترو بعدد المواجهات التي لا يخسر فيها تواليًا في خطر.

أخر 13 مباراة لم يتعرض فيها النصر للهزيمة والذي يحتاج لويس كاسترو استمراره لحصد الألقاب، وقبل الدخول في مراحل الحسم بمسابقات الموسم الحالي، بالإشارة إلى المباريات الخمسة المقبلة لأصفر الرياض فإن ثلاثة منها في مسابقة الدوري أمام أندية الفيحا والخليج والوحدة، ولقاء امام الاتفاق في الكأس، وأخر أمام الدحيل بدوري أبطال آسيا.