ترتيب مجموعة ليفربول بعد اكتساح تولوز في الدوري الأوروبي

واصل ليفربول الإنجليزي اكتساح خصومه في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على تولوز الفرنسي، بخماسية مقابل هدف وحيد.

واستضاف ليفربول نظيره تولوز في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، لبطولة الدوري الأوروبي، ليحقق الفوز بخماسية مقابل هدف، ويعزز تصدره للمجموعة.

وافتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لصالح ليفربول فى الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، قبل أن ينجح تولوز فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 16.

وفي غضون 3 دقائق، تقدم ليفربول من جديد بهدفين في شباك تولوز، عن طريق الياباني واتارو إيندو والأوروجواياني داروين نونيز، فى الدقيقتين 31 و34.

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وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل الهولندي ريان جرافينبيرش رابع أهداف ليفربول في الدقيقة 65، قبل أن يختتم الفرعون المصري التسجيل لصالح الريدز في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة يأتي ترتيب مجموعة ليفربول كالآتي..

1- ليفربول – 9 نقاط

2- سان خيلويزي – 4 نقاط

3- تولوز – 4 نقاط

4- لاسك لينز – 0 نقاط