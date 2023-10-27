الكشف عن حكم مباراة الزمالك وانبي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم المباراة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة إدارة مباراة الزمالك وإنبي، إلى الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي مساعد أول، محمد فاروق مساعد ثان، بينما يتواجد محمد الغازي حكمًا رابعًا.

كما عينت اللجنة وائل فرحان، حكمًا للفيديو، وسمير جمال معاونًا له، في مباراة الزمالك وإنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره إنبي، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد انبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.