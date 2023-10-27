أسدل الستار مساء الخميس على منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي، والذي شهد مباريات نارية ومثيرة ونتائج مبهرة.

وجاء ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بعد انتهاء الجولة الثالثة كالآتي..

المجموعة الأولى

1- وست هام – 6 نقاط

2- فرايبورج – 6 نقاط

3- أولمبياكوس – 4 نقاط

4- باتشكا توبولا – نقطة

المجموعة الثانية

1- أولمبيك مارسيليا – 5 نقاط

2- أيك – 4 نقاط

3- برايتون – 4 نقاط

4- أياكس – نقطتان

المجموعة الثالثة

1- ريال بيتيس – 6 نقاط

2- سبارتا براج – 4 نقاط

3- رينجرز – 4 نقاط

4- أريس ليماسول – 3 نقاط

المجموعة الرابعة

1- أتلانتا – 7 نقاط

2- سبورتنج – 4 نقاط

3- ستورم جراتس – 4 نقاط

4- راكوف تشيستوخوفا – نقطة

المجموعة الخامسة

1- ليفربول – 9 نقاط

2- سان خيلويزي – 4 نقاط

3- تولوز – 4 نقاط

4- لاسك لينز – 0 نقاط

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المجموعة السادسة

1- رين – 6 نقاط

2- باناثينايكوس – 4 نقاط

3- فياريال – 3 نقاط

4- حيفا – نقطة

المجموعة السابعة

1- روما – 9 نقاط

2- سلافيا براج – 6 نقاط

3- سيرفيت – نقطة

4- شيريف – نقطة

المجموعة الثامنة

1- ليفركوزن – 9 نقاط

2- قره باج – 6 نقاط

3- مولده – 3 نقاط

4- هاكين – 0 نقاط

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الرابعة يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.