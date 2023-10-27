نتائج الزمالك مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة إنبي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الزمالك أمام إنبي، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة في الدوري المصري، إلى محمد عادل.

وستنطلق مباراة الزمالك أمام إنبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان الخاص بالمقاولون العرب.

وفيما يلي، رصد لأرقام الزمالك تحت صافرة محمد عادل، الذي يدير مباراة الغد أمام إنبي..

أدار محمد عادل من قبل 23 مباراة لفريق الزمالك، وحقق فيهم الفارس الأبيض 13 انتصارًا وتعثر في 6 مباريات بالتعادل، وتلقى 4 هزائم.

وأشهر الحكم الدولي 41 بطاقة صفراء على لاعبي الزمالك وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب 6 ركلات جزاء.

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ولصالح نادي إنبي، أدار محمد عادل 20 مباراة للفريق البترولي، حقق إنبي الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 4 مباريات وتلقى 8 هزائم.

وحضرت صافرة محمد عادل في مباراتين للزمالك أمام إنبي، وحسم الزمالك اللقاء الأول بهدف نظيف، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثانية.