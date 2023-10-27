نونو سانتو يرد بقوة على انتقادات جماهير الاتحاد السعودي

رد نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على انتقادات جماهير العميد ضده، بعد التعادل مع الحزم، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع فريق الاتحاد في فخ التعادل مع نظيره الحزم، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بهدفين

وقال نونو سانتو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الحزم: “لعبنا مباراة سيئة اليوم ولعبنا بشكل بطيئ”.

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وتابع: “ما حدث من جماهير ‎الاتحاد بالهتاف ضدي، أنا متفاجئ مما حدث منهم بعد نهاية المباراة، وأنا لا اهتم بصراخ الجماهير”.

واستكمل: “لا اهتم بهتافات الجماهير ضدي، والآن سأذهب بعد قليل إلى المنزل والنوم ومن ثم التفكير في المباريات المقبلة”.

واختتم: “تركيزي منصب حالياً على لقاء الفيحاء في كأس الملك كونها مباراة مهمة”.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.

ويلتقي الاتحاد بنظيره الفيحاء، في كأس الملك، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري.