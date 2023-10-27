أبرزها بن شرقي.. 5 صفقات على رادار الزمالك في الميركاتو الشتوي

كشفت التقارير الأخيرة، عن الصفقات التي يضعها الجهاز الفني لنادي الزمالك، على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال تم حل أزمة القيد.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد، والتي منعته من إبرام أي صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بسبب كثرة المديونيات والحجز على أرصدته.

ومن جانبه، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يخطط للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، بالإضافة إلى ناصر ماهر نجم الفريق ذاته.

ولكن أزمة وجود ناصر ماهر في القائمة الأفريقية لنادي فيوتشر ومشاركته قاريًا ستصعب الصفقة أيضا وهي نفس المشكلة لعمر كمال عبدالواحد.

وجاء أحمد أوفا لاعب إنبي ضمن صفقات الزمالك المنتظرة، من أجل تدعيم خط الهجوم، وقيده في الكونفدرالية.

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وأوضحت تقارير مختلفة، أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي ضمن خطط الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما حصل على موافقة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير المدير.

وكذلك طارق حامد نجم ضمك السعودي، والذي يرغب الزمالك في استعادته من جديد.