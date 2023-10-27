"الزمالك ضد إنبي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تقام اليوم الجمعة بعض المباريات المهمة والقوية، في الدوري الإنجليزي والمصري بجانب الكلاسيكو السعودي الهلال ضد أهلي جدة.

ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر:

الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد كريستال بالاس - 9 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

بيراميدز ضد المصري - 4 مساء - on time sports 2

الزمالك ضد إنبي - 7 مساء - on time sports 1

الدوري السعودي

الطائي ضد الرياض - 5 مساء - ssc

الرائد ضد الفتح - 5 مساء - ssc

الهلال ضد أهلي جدة - 8 مساء - ssc

الدوري الإسباني

جيرونا ضد سيلتا فيجو - 9 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

جنوى ضد ساليرنيتانا - 8.45 مساء - Abu Dhabi Sports

الدوري الألماني

بوخوم ضد ماينز - 8.30 مساء - beIN SPORTS 5

الدوري الفرنسي

نيس ضد كليرمونت - 9 مساء - beIN SPORTS 4