مختار مختار: كولر واللاعبين تعاملوا مع لقاء سيمبا بتعالٍ وأنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أكد مختار مختار مدرب الأهلي السابق، أن المواجهة القادمة للفريق الأحمر أمام صنداونز صعبة للغاية في ظل تفوق المنافس نفسيًا خلال السنوات الأخيرة.

وقال "مختار"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc"، مساء الخميس، إن كولر تعامل مع المباراة السابقة أمام سيمبا بتعالٍ شديد، وأتمنى أن يحسن التعامل مع اللقاء القادم أمام صنداونز".

وأوضح أن الأهلي لم يتعامل جيدًا في لقاء الإياب أمام سيمبا، وظهرت حالة انانية واضحة على اللاعبين، وهو ما تسبب في إهدار الفرص، بسبب الفردية وعدم التعاون بين اللاعبين داخل الملعب، وكلفت الفريق الخروج بتعادل وتسبب في حالة قلق، وأثرت على نفسية الجماهير واللاعبين، لذلك الجهاز الفني عليه عمل كبير في الأيام المقبلة.

وأضاف أن الأهلي لديه عناصر جيدة، ولابد من تجهيز اللاعبين بشكل نفسي من الجهاز الفني، والفريق يحتاج لأن تكون كل الأجواء جيدة، خصوصا في ظل التباين الواضح في الأداء عن الموسم الماضي.

وشدد على ضرورة التعامل باحترام مع صنداونز باحترام شديد، خصوصا في ظل التفوق الذي يظهره على الأهلي في المواجهات التي تقام في جنوب إفريقيا".

وأشار إلى أن مواجهة الذهاب تحتاج لفكر مختلف تمامًا عن موقعة سيمبا، مع وضع استراتيجية خاصة وفقًا للمعطيات الخاصة بالمنافس، خصوصا أن صنداونز (قطعنا كورة) قبل ذلك، عندما اعتمد الأهلي على اللعب المفتوح، ولذلك يجب تضييق المساحات وأن يكون اللاعبين قريبين من بعضهم، مع الاعتماد على السرعة في نقل الهجمة.