أزمة مع نجم الأهلي تدفعه للرحيل في يناير.. تعرف على التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي اقترب من الانضمام لصفوف الوكرة القطري على سبيل الاعارة خلال شهر يناير المقبل.

وقال "شبانة"، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc"، مساء الخميس، إنه هناك أحاديث قوية عن موافقة الأهلي على عرض الوكرة لضم عبد القادر مقابل 800 ألف دولار، لافتًا إلى أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين في مركز الجناح، لذلك رحيل عبدالقادر لن يمثل أزمة فنية للنادي.

وأوضح أن طريقة رحيل عبالقادر غير جيدة خصوصا في ظل وجود أزمة مع كولر وعدم مشاركته في المباريات، وهذا الكلام لم نكن نسمعه في الموسم الماضي، مشيرًا على إدارة الأهلي أن تبحث عن الأسباب التي جعلت هناك اختلاف عن الموسم الماضي، ويجب استنفار طاقة اللاعبين من أجل الفوز بالبطولات.