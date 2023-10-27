الإيطالي جويدو فينجا رئيسا تنفيذيا للنصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر النصر السعودي تعيين الإيطالي، جويدو فينجا رئيسا تنفيذيا للنادي، ليبدأ في ممارسة أعماله بمقر النادي، الخميس.

حدد فينجا مهام النواب المرتبطين به، ومن المقرر أن يتم تقسيم العمل بداية من اعتماد نائب للعمليات وآخر للقطاع المالي والتسويقي، بالإضافة إلى القطاع الرياضي.

وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، اتفق نادي النصر السعودي مع إحدى الشركات الخدمية لبناء تنظيم إداري ومالي يواكب المرحلة الحالية للنادي.

أشارت الصحيفة إلى أن النواب المرشحين سيكونون سعوديين وأجانب بخبرات عالية.