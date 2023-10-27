شبانة محذرًا: "صنداونز عامل كمين للأهلي في جنوب أفريقيا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه الشديد من صمت إدارة النادي الأهلي تجاه الاتحاد الإفريقي والشركة المنظمة للدوري الإفريقي بعد تغيير موعد مباراة صنداونز في جوهانسبرج، مشيرًا إلى أنه هناك مجاملة لطرف معين بشكل واضح.

وقال "شبانة"، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc"، مساء الخميس، إن الهدف من إطلاق بطولة الدوري الإفريقي هو التسويق، فكيف تقام مباراة في الثالثة عصرًا، بعد طلب من نادي صنداونز، بينما تجاهل طلب الأهلي في خوض لقاء سيمبا في موعد آخر غير الخامسة عصرًا لكن تم رفض طلب النادي.

وأكد أنه ليس مؤيد لبيان النادي الأهلي الذي لم يحوي صيغة اعتراض على تحديد موعد المباراة في الثالثة عصرًا والذي يخدم نادي صنداونز الجنوب إفريقي، والذي قرر فتح الباب مجانًا أمام جماهيره من أجل الحضور لدعم الفريق.

وواصل: "لم يستطع الأهلي تغيير موعد لقاء سيمبا الذي أقيم في الخامسة عصرًا، وفوجئنا بتغيير موعد مواجهة الفريق أمام صنداونز، والسؤال.. هل هذا مجاملة واضحة لـ موتسيبي رئيس الكاف، الذي تدخل بشكل واضح لمجاملة النادي الجنوب إفريقي؟، حتى طاقم الحكام تم تعيين حكم بنيني (غير معروف) والذي لم يسبق له إدارة مباراة كبيرة لأي منتخب أو ظهر في مواجهة طرفها نادٍ مصري".

وأشار إلى أن الحكم لم يدير سوى مواجهات ضعيفة منها الجزائر وجيبوتي، والمريخ السوداني وسيمبا، لذلك وجب تحذير بأن إقامة المباراة في الثالثة عصرًا يتنافى مع الأهداف التسويقية لبطولة الدوري الإفريقي، رغم أن تحديد المواعيد تم الاتفاق على عدم تدخل أي نادٍ فيه، وفوجئ الجميع بما حدث اليوم، ورئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي الذي سبق وكان رئيسًا لصنداونز.

وشدد أنه كان يجب على الأهلي الاعتراض على تغيير موعد اللقاء، وأحذر بأن هناك (كمين) للنادي الأهلي في جوهانسبرج، ومستغرب للغاية لأن مجلس الإدارة الذي لم يتدخل في هذا الأمر، ورغم تغيير موعد لقاء الإياب فأنه قد لا يكون مفيدًا، بعدما يحسم صنداونز الأمور في الذهاب".