شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للاتحاد يمنح العشرى الضوء الأخضر لإشراك مابولولو أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد الصاوى، طارق العشري المدير الفني الضوء الأخضر للاستعانة بالمهاجم الأنجولي مابولولو لاعب زعيم الثغر، للمشاركة في مباراة المقاولون العرب بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دوري Nile، بعد تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة فريقه ضد بلدية المحلة الأخيرة وتحديدا خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده في معسكره الأخير.

وبذل الجهاز الطبي للاتحاد مجهودا كبيرا من أجل تجهيز مابولولو للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته الطبية للمشاركة في المباريات، مع التأكيد على جاهزيته بشكل كامل.

وعانى مابولولو من الإصابة بشد في العضلة الخلفية اليمنى وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة في مباراة المقاولون العرب.

وغابت مابولولو عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ضد بلدية المحلة في دوري Nile بسبب تلك الإصابة قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا لقيادة هجوم زعيم الثغر أمام المقاولون العرب.