شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. حياة كريمة تتكفل باستكمال علاج والدة لاعب البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكفلت مبادرة حياة كريمة باستكمال علاج والدة اللاعب يوسف محمد المشارك ببرنامج كابيتانو مصر، والتى تعانى من مرض السرطان.

وكان اللاعب قال إنه يحب والدته ويريد أن يفرحها ويريحها، خاصة أنها مريضة بالسرطان، ومن جانبها قالت والدته إنه يعمل ليساعدها فى علاجها، فقامت مبادرة حياة كريمة بتسليمها درع تكريمى وإعلانهم التكفل باستكمال علاجها.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.