شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. فوز فريق هشام عبد الرسول على السياجى 1/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مباراة بين فريقي هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، وفرقة محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج كابيتانو مصر، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت.

وفاز فريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي على نظيره فريق السياجي بقيادة علاء ميهوب، بنتيجة هدف دون رد.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.