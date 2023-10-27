شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة الحكام: بيريرا يمنح الأمل للحكام الواعدين وسيكون لدينا طاقم بمونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية، أن البرتغالي فيتور بيريرا يضع الحكام الواعدين في دائرة اهتمامه للدفع بعد تأهليهم بشكل جيد ومناسب في الفترة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة في مداخلته ببرنامج "صفارة عقل" على "تليفزيون الخليج 365" أن منافسات دوري المحترفين شهدت أكثر من وجه جديد سواء على مستوى حكام الساحة أو المساعدين، وأثبتوا كفاءتهم، وظهروا بمستوى فنى وبدنى جيد جدا، وأنه سيتم في نهاية الموسم تقيم شامل للحكام الواعدين، وإتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءات منهم للظهور بالدوري الممتاز فى الموسم المقبل.

وتابع فاروق: "لدينا كفاءات تحكيمية متميزة ودائما لهم حضور رائع في المحافل الدولية كسفراء للتحكيم"، مؤكدا أن اللجنة تسعى بأن يكون لدينا طاقم حكام بمونديال 2026 ممثلا للتحكيم المصرى.

واستطرد فاروق: "نسعى في الفترة المقبلة في إقامة كورس فنى لتقنية الـVAR، ولحصول عدد من الحكام والمساعدين على رخصة الـVAR".