شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتحى يعود لتشكيل البنك الأهلى أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على عودة محمد فتحى لاعب خط وسط الفريق إلى التشكيل الأساسى في المباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر. ويعد محمد فتحى من أفضل العناصر بخط الوسط، حيث يمتلك خبرة كبيرة في ذلك المركز.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره مودرن فيوتشر ضمن الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث تقام يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتزيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile" بدون نقاط، حيث تلقى الهزيمة في 4 مباريات أمام كل من طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبى.