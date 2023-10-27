شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، ووصلت البعثة بعد رحلة طيران شاقة بدأت منذ الرابعة من عصر أمس الخميس، حيث غادرت البعثة القاهرة واستقلت الطائرة الخاصة التي هبطت ترانزيت في نيروبي من أجل التزوّد بالوقود.

وشهدت قائمة النادي الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا تواجد أكرم توفيق الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخراً عقب تعافيه من الإصابة الطويلة التي تعرض لها قبل أكثر من 8 أشهر في الرباط الصليبي، كما تواجد كريم نيدفيد بعد تعافيه من الإصابة.

وشهدت القائمة غياب إمام عاشور للإصابة، حيث أجرى اللاعب أشعة رنين ‏مغناطيسي كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل كما غاب عن السفر أحمد عبد القادر ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة أجنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز كلا من: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - رضا سليم – محمد الضاوي "كريستو" - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمود كهربا – موديست وصلاح محسن.

وتلقى الأهلي خطابا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، يُفيد بإقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر الأحد بمدينة بريتوريا على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم باستاد القاهرة الدولي.