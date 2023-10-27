شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى nile لهذا الموسم 2023 / 2024، بمواجهتين قويتين تجمع بين بيراميدز والمصرى البورسعيدى، وإنبى مع الزمالك.

موعد مباراة بيراميدز والمصرى

يستضيف فريق بيراميدز فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، حيث خاض الفريق السماوى 4 مواجهات، فاز فى 3 لقاءات، وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

فى المقابل، يحتل النادى المصرى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى "دورى nile" برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصرى 4 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

موعد مباراة إنبى والزمالك

يلتقى الزمالك مع إنبى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدورى المصرى من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف،