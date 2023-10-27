شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة نحو ملاعب العالم اليوم الجمعة 27 من شهر أكتوبر الحالي على العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام مع نظيره الفريق الأول الكروي بنادي كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الأهلى فى الدوري السعودي.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الحالي علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



جيرونا X سيلتا فيجو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



جنوى X ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوخوم X ماينز 05 – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



كليرمون فوت 63 X نيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الرائد X الفتح – الساعة 5 مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الطائي X الرياض – الساعة 5 مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الهلال X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة الرياضية السعودية 1

مواعيد مباريات الدوري التركي



قاسم باشا X اسطنبول سبور - الساعة 7 مساء

هاتاي سبور X قيصري سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



بيراميدز X المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

إنبي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة on time sport