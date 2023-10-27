مشجعو الوداد المغربي يطلقون أغنية "الصمود" دعماً لفلسطين

المنامة - ياسر ابراهيم - أهدت جماهير الوداد المغربي أغنية الصمود دعماً لفلسطين وشعبها المقاوم خلال مباراة إنييمبا النيجيري، الخميس، على أرضية ملعب محمد الخامس، لحساب إياب الدور ربع النهائي لبطولة "الأفريكان ليغ".

وصدحت حناجر الجماهير الودادية بأغنية الصمود قبل انطلاق المباراة بنحو 30 دقيقة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ورددت الجماهير الغفيرة هذه الأغنية بانسجام وتناغم واضحين وسط تفاعل كبير من قبل جميع متابعي مباراة إنييمبا، بعدما لاقت رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها لأول مرة، تعبيرا عن الدعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما تضمنت أغنية الصمود عبارات قوية تجسد الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، حيث تقول كلماتها: "داري ودرب انتصاري، فلسطين ثأري وأرض الصمود، فدائي، فلسطين فلسطين أرض المسلمين، آه يا صلاح الدين، آه وعلى طريقك سيرين، آه يا صلاح الدين، نموت حنايا (نحن) وتحيا فلسطين.. حرية غدا تجي (ستأتي)".

وتضيف هذه الأغنية التي أصبحت حديث جماهير كرة القدم في المغرب، ولا سيما الودادية: "جنين الخليل وغزة، إن شاء الله نحرروك يا أقصى، القدس يا لحبيبة، عليك طالت الغيبة، ربي يحفظك لينا، نصلوا فيها مجموعين، نهزوا راية الدين، يا المقاوم هز (ارفع) علامك".

واختتمت أغنية "أرض الصمود" بكلمات ومعان قوية: "ربي العالي شاهد، تمنيت مقامك على القضية نموت شهيد، هادي مدة وشعبك يقاوم، ياجامي (لم) تساوم، فلسطين رمز الهمة، نصر وشهادة راه شعارك في أرض المعارك، ورفعتِ رأس الأمة".

(العربي الجديد)