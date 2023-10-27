غيابات الهلال والأهلي في الكلاسيكو السعودي

ياسر رشاد - القاهرة -

يشهد الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي عدة غيابات مؤثرة من الجانبين، عن المواجهة المرتقبة لحساب الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي.

الهلال يفقد عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي أبرزهم النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يغيب سلمان الفرج حيث يعاني من إصابة على مستوى عضلة الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب السعودية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، ويغيب أيضا ناصر الدوسري لتعرضه لكدمة في الركبة واستبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية.

وفي المعسكر الآخر يغيب المدافع التركي ميريح ديميرال عن قائمة الأهلي بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في غضروف الركبة، وتبدو فرص لحاق الفرنسي ماكسيمان بالمباراة ضئيلة بعدما تعرض لإصابة في مفصل القدم في مباراة الوحدة.