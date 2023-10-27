الترجي يوجه طلبًا عاجلًا لـ كاف قبل موقعة الوداد في الدوري الأفريقي

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن توجيه إدارة نادي الترجي الرياضي بطلبًا عاجلًا إلى الاتحاد الأفريقي، بشأن مباراتهم المقبلة ضد الوداد المغربي في الدوري الأفريقي.

وضرب الترجي التونسي موعدًا ناريًا مع الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، بعد الإطاحة بـ مازيمبي وإنييمبا.

وكان من المقرر أن يلتقي الترجي بـ الوداد على ملعب الأخير في كازابلانكا يوم 29 أكتوبر الجاري، في موقعة الذهاب، على أن يتجدد اللقاء يوم 1 نوفمبر المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

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وأوضحت إذاعة “موازييك” التونسية، وفقًا لمصادرها، إدارة الترجي طالبت لجنة تنظيم الدوري الأفريقي، بتأخير موعد مباراة ذهاب نصف نهائي المسابقة إلى يوم 2 نوفمبر 2023، بدلاً من تاريخه المحدد مُسبقًا، 29 أكتوبر 2023.

وأكد المصدر في تصريحاته، أن طلب الترجي التونسي جاء بسبب صعوبة تنظيم تنقله إلى المغرب؛ من أجل خوض الذهاب يوم الأحد 29 أكتوبر 2023، بعد أن لعب مساء الخميس مباراة إياب ربع النهائي ضد مازيمبي.