عبدالله السعيد: أتمنى انتقال محمد صلاح ونجم الاهلي إلى دوري روشن

أعلن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، عن مساندة لـ الاهلي أمام الهلال، قبل القمة المفترض إقامتها مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتمنى عبد الله السعيد احتراف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في الدوري السعودي، رفقة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد مجدي أفشة لاعب الاهلي.

وقال السعيد في تصريحاته لصحيفة “الرياضية” السعودية:” أعتقد أن أحمد حجازي هو الأفضل، ساهم في تقدم الاتحاد، وحقق معه لقب دوري روشن ويعد قائدًا مؤثرًا، وأحد أهم اللاعبين المصريين في السعودية “.

وأضاف:” أتمنى مشاهدة محمد صلاح في الدوري السعودي، وكذلك زيزو وأفشة، هؤلاء سيضيفون للدوري السعودي، وسينجحون في الأندية، لأن جميع المباريات قوية، وجميع الأندية قوية، وهم يقدمون مستوى متميزًا “.

وتابع:” الوجود بالدوري السعودي في الوقت الوقت الجاري مكسب لأي لاعب على المستوى الفني، والحضور الجماهيري، والمشاهدة التلفزيونية، والاحتكاك بنجوم كرة القدم في العالم “.

اقرأ أيضًا: أبرزها بن شرقي.. 5 صفقات على رادار الزمالك في الميركاتو الشتوي

وأردف عن قمة الاهلي والهلال:” هذه واحدة من المواجهات الكبيرة، من الصعب التوقع بنتيجة معينة، لأن الحظوظ متساوية، الهلال فريق لديه لاعبون مميزون وقادرون على التسجيل، ولا بد التركيز على النواحي الدفاعية، الاهلي يلعب بأسلوب جماعي جيد، وقادر على السيطرة “.

وأكمل:” أعتقد أن صفقات الاهلي مهمة، جلب لاعبين مميزين في أماكن يحتاج إليها الفريق، وبدأ بداية جيدة، وهو الآن يسير بخطوات ممتازة، وأتمنى ينافس على لقب الدوري.. جمهور الاهلي دائمًا مساند وداعم للفريق، لعبت للاهلي مدة قصيرة، ووجدت الدعم والحب الكبير منه، أتمنى وجوده الدائم في المدرجات، لدعم الفريق من أجل الفوز وتحقيق البطولات “.