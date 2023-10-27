بالتوقيت الشتوي الجديد.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-10-2023 والقنوات الناقلة

تقام على مدار اليوم الجمعة الموافق 27-10-2023، عددًا من المباريات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات العالمية المختلفة، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وتشهد مباريات اليوم قمة الاهلي ضد الهلال، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين، فضلا عن موقعة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة بالتوقيت الشتوي الجديد كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

4:00 عصرًا – بيراميدز ضد المصري البورسعيدي – أون تايم سبورتس

7:00 مساء – إنبي ضد الزمالك – أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

9:00 مساء – كريستال بالاس ضد توتنهام

بي إن سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

5:00 مساء – الطائي ضد الرياض

5:00 مساء – الرائد ضد الفاتح

8:00 مساء – الهلال ضد الاهلي

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

8:00 مساء – جيرونا ضد سيلتا فيجو

بي إن سبورتس 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

7:45 مساء – جنوى ضد ساليرنيتانا

مواعيد مباريات الدوري الألماني

7:30 مساء – بوخوم ضد ماينز

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

8:00 مساء – كليرمونت ضد نيس