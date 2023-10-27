محامي السعيد مهددًا الأهلي: إذا لم ينفذ حكم المحكمة الرياضية سنلجأ إلى "الفيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف المستشار هاني زهران، محامي عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، تفاصيل قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم ،وإلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة المصاريف المحكمة ودفع 10 ألف فرنك سويسري لصالح موكله.

وقال "زهران"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) أصدرت حكمها النهائي لصالح عبدالله السعيد بعد ماراثون استمر لمدة سنتين ونصف.

وأكد أن حكم المحكمة الرياضية الدولية نهائي ويجب تنفيذه فورا، وإذا لم يتم تنفيذه سنلجأ لـ(فيفا) من أجل مخاطبة الأهلي، وفرض عقوبات قد تصل إلى منع مشاركة الفريق في البطولات القارية، حال استمر رفض تنفيذ الحكم.

وأضاف: "نجحنا في رفع الحجز على ممتلكات عبدالله السعيد في شهر أبريل الماضي، ومن حق السعيد التقدم بدعوى منفصلة للتعويض، وطالبنا الأهلي بدفع مليون دولار.

وتمنى هاني زهران من الأهلي غلق صفحة عبدالله نهائيا والتركيز على البطولات التي يشارك بها.