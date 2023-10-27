شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، على تشكيل الأبيض أمام نظيره إنبى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

وينوى أوسوريو تثبيت تشكيل الزمالك الذى خاض به مباراة سموحة الماضية وكان كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ونقل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جميع التعليمات المتعلقة بالمباراة إلى لاعبيه لتنفيذها،محذرهم من التهاون أو الاستهتار أمام مرمى الفريق البترولى أو عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات الثنائى محمد عبد الشافى وعمرو السيسي في المباراة لمعاناتهما من الإصابة،حيث وضع لهم الكولومبي برنامج تأهيلى لتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لمحاولة تجهيزهما للاستعانة بهما في المباريات المقبلة.

ودرس الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين إنبى من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته ووقف على كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وأعلن الجهاز ألفنى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التى ستخوض مباراة إنبى المقرر لها فى السابعة مساء غدا الجمعة باستاد المقأولون العرب فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز وشهدت القائمة عودة محمد عواد لحراسة المرمى.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- يوسف إبراهيم " أوباما "- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسى- سيف الجزيرى .

على الجانب الأخر يدخل فريق إنبى المباراة طامحاً في تحقيق نتيجة إيجابية،منتشياً بالفوز الذى حقه على البنك الأهلى في الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى nile خاصة أن الفريق البترولى يرغب في تحسين موقعه في جدول الدورى.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبيه بضرورة التركيز أمام الزمالك محذراً من الأخطاء الدفاعية أمام الفريق الأبيض والتي من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة الأمر الذى استمع إليه اللاعبون جيدا ووعدوه بتنفيذ التعليمات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي،خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار،خط الوسط: زياد كمال- عبدالرحمن عماد- مودي ناصر- محمد حمدي،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.