رضا عبد العال يرفض ضم شيكابالا للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن نية الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لقائمة الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار .

فيتوريا

أكد عبد العال في تصريحات تليفزيونية:شيكابالا يقدم أداءً مميزًا مع الزمالك في المباريات الأخيرة ، ويستحق التواجد بقائمة المنتخب الوطني.

وقال: لكنني أتمنى عدم تواجده بسب صعوبة حصوله على الفرصة للعب بشكل أساسي نظراً لاعتماد فيتوريا على مجموعة معينة من اللاعبين .