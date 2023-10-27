شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدخل حسابات إيهاب جلال قبل مواجهة الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل صالح جمعة لاعب وسط الإسماعيلى، حسابات إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بعدما أصبح جاهزا بدنيا وفنيا للدخول فى قائمة الفريق أمام الداخلية في دورى nile.

وخرج صالح جمعة من حسابات إيهاب جلال منذ بداية الموسم، وغاب عن مواجهات الفريق أمام زد والأهلى والاتحاد وفاركو، لعدم الجاهزية والتعافى من الإصابة.

وظهر صالح جمعة بصورة مغايرة فى الأيام الماضية، حيث خسر الكثير من وزنه الزائد وقدم أداء طيبا فى المباراة الودية التى لعبها الإسماعيلى أمام رأس البر وسجل هدف الإسماعيلى الوحيد.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف