شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك،نظيره إنبى في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى في السابعة مساء اليوم الجمعة ونقل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جميع التعليمات المتعلقة بالمباراة إلى لاعبيه لتنفيذها،محذرهم من التهاون أو الاستهتار أمام مرمى الفريق البترولى أو عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى المنافس.

تنقل قناة "on time sports" مباراة الزمالك وإنبى بدورى "Nile".

غيابات الزمالك أمام إنبى

يغيب عن الفريق كل من، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي للإصابة وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة ومحمد طارق لأسباب فنية.

تحضيرات أوسوريو لمباراة إنبى بالدوري

ودرس الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين إنبى من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته ووقف على كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

استعدادات إنبى لمواجهة الزمالك

على الجانب الأخر يدخل فريق إنبى المباراة طامحاً في تحقيق نتيجة إيجابية،منتشياً بالفوز الذى حقه على البنك الأهلى في الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى nile خاصة أن الفريق البترولى يرغب في تحسين موقعه في جدول الدورى.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاعبيه بضرورة التركيز أمام الزمالك محذراً من الأخطاء الدفاعية أمام الفريق الأبيض والتي من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة الأمر الذى استمع إليه اللاعبون جيدا ووعدوه بتنفيذ التعليمات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي،خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار،خط الوسط: زياد كمال- عبدالرحمن عماد- مودي ناصر- محمد حمدي،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.