عبد الرسول يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في التأهل لمونديال 2026

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث هشام عبد الرسول، نجم المنتخب الوطني الأسبق، عن حظوظ المنتخب كبيرة في التأهل لكأس العالم 2026.

وقال عبدالرسول في تصريحات تلفزيونية إن شاء الله سنتواجد في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 خاصة في ظل المستوى الحالي المميز للمنتخب بقيادة روي فيتوريا.

وأضاف المنتخب الوطني لديه تاريخ طويل في أفريقيا ولكن الأهم هو مستوانا وليس تاريخنا الكبير داخل القارة، مطالبا فيتوريا بإيجاد بدائل وتنوع لبعض المراكز وخاصة حراسة المرمى، المنتخب يحتاج بدائل قوية لمحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، بالإضافة إلى خط الدفاع بعد إصابة حجازي والونش.

وقال : يجب ضم لاعبين محترفين على أساس مستواهم ودقائق مشاركاتهم مع أنديتهم وليس فقط وجودهم في أندية أوروبية.