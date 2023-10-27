 قلق في أهلي جدة بسبب البرازيلي فيرمينو

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ القلق يسيطر على مسئولي وجماهير نادي أهلي جدة السعودي بسبب توقف البرازيلي روبيرتو فيرمينو قائد الفريق عن التهديف رغم البداية القوية عندما أحرز "هاتريك" في مرمى الحزم بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

لكنه توقف عن هز الشباك في 8 مباريات متتالية بعدها ليقترب من أطول فترات صيامه عن الأهداف والتي امتدت لـ13 مباراة مع ليفربول الإنجليزي عام 2020.

وبعد الهاتريك في مرمى الحزم غاب فيرمينو (32 عاماً) عن مباراة الخليج الثانية في الدوري، وبعدها اكتفى بصناعة هدفين في 8 مباريات أمام الأخدود والوحدة.

وعانى فيرمينو من قلة الأهداف لفترة امتدت 6 أشهر بين يناير ويوليو 2020 وتخللها آنذاك فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأحرز "بوبي" هدفاً في فوز ليفربول بطل تلك النسخة من الدوري الإنجليزي في شباك وولفرهامبتون يوم 23 يناير 2020، وبعد ذلك خاض 13 مباراة دون تسجيل أي هدف، قبل أن يسجل في مباراته رقم 14 عندما تغلب "الحمر" على تشيلسي 5-3 في يوم 22 يوليو من ذات العام.

وفي العام اللاحق، سجل فيرمينو هدفاً في مرمى توتنهام يوم 28 يناير وأمضى بعد ذلك 12 مباراة دون تسجيل حتى عاد بثنائية في شباك مانشستر يونايتد يوم 13 مايو.

وعاش روبيرتو فترة جفاف تهديفي كذلك عندما كان لاعباً مع هوفنهايم الألماني إذ لعب 13 مباراة كذلك دون أن يعرف طريق المرمى وتحديداً منذ هدفه في مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ الثالث من نوفمبر 2012، وحتى التاسع من مارس العام اللاحق عندما هز شباك جروثر فورث.